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12日は国際看護の日 真摯に仕事に向き合う看護師たち

12日は国際看護の日 真摯に仕事に向き合う看護師たち

毎年5月12日は国際看護師協会が定める「国際看護の日」。近代看護教育の母として知られる英国の看護師、フローレンス・ナイチンゲールの誕生日を記念する国際デーで、世界中の看護師の社会貢献をたたえる日となっている。 2022年5月12日, Sputnik 日本

2022-05-12T15:20+0900

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また、日本では同様の理由で、旧厚生省（現：厚生労働省）や日本看護協会が5月12日を「看護の日」として定めている。新型コロナウイルスのパンデミックに見舞われたこの1年間、世界各地の多くの看護師たちが献身的な看護に努めてきた。また、中には職業の地位向上や労働環境向上を訴えるデモに参加する看護師の姿もあった。真摯に仕事に向き合ってきた人々の様子を、スプートニクでご紹介する。

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