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ブラジル、米国の石油増産の要請を拒否

ブラジル、米国の石油増産の要請を拒否

米国当局は、ウクライナ情勢に起因するエネルギー価格の高騰を背景に、ブラジルの国営石油会社「Petrobras」に石油増産を要請したが、拒否された。情報筋を引用しロイター通信が報じた。 2022年5月12日, Sputnik 日本

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同社代表は、石油の生産レベルの調整は外交ではなく、事業戦略の問題であると説明した。また、報道によれば、石油生産の短期的な増加は論理的に不可能であることも指摘がされた。米国務省は、ブラジルを含む他国の経済に与える「ロシアの行動」の影響を緩和するため、エネルギー企業と協力し、エネルギー供給を増やそうと努めていると表明した。関連ニュース

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