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北朝鮮、日本海に向けて弾道ミサイルの可能性のあるもの発射
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日産自動車、3期ぶりの黒字
日産自動車、3期ぶりの黒字
日産自動車は12日、2021年度決算を発表した。純損益が2155億円の黒字だった。3期ぶりの黒字を確保した。 2022年5月12日, Sputnik 日本
2022-05-12T18:30+0900
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売上高は前期比7.1％増の8兆4245億円だった。2022年度の業績見通しについては「2022年度のビジネス環境は、長引く半導体の供給不足に加え、ウクライナ問題の影響により、一段と高騰が進む原材料価格や物流費、中国のロックダウンが与える部品供給への影響などから、2021年度以上に厳しくなる」と予測する一方、2021年度と同レベルの営業利益の確保を目指すとし、売上高は10兆円、純利益は1500億円と予想した。関連ニュース
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日産自動車、3期ぶりの黒字

2022年5月12日, 18:30
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日産自動車は12日、2021年度決算を発表した。純損益が2155億円の黒字だった。3期ぶりの黒字を確保した。
売上高は前期比7.1％増の8兆4245億円だった。
2022年度の業績見通しについては「2022年度のビジネス環境は、長引く半導体の供給不足に加え、ウクライナ問題の影響により、一段と高騰が進む原材料価格や物流費、中国のロックダウンが与える部品供給への影響などから、2021年度以上に厳しくなる」と予測する一方、2021年度と同レベルの営業利益の確保を目指すとし、売上高は10兆円、純利益は1500億円と予想した。
トヨタ - Sputnik 日本, 1920, 11.05.2022
トヨタの純利益が26.9％増で過去最高を記録
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