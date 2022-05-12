https://jp.sputniknews.com/20220512/40-11235320.html

中国・重慶でチベット航空の旅客機が事故、40人以上負傷

中国・重慶でチベット航空の旅客機が事故、40人以上負傷

チベット航空の旅客機（TV9833便）が中国南西部の重慶江北国際空港で離陸時に滑走路から離脱する事故を起こした。機体は事故後、炎上した。新華社通信が報じた。 2022年5月12日, Sputnik 日本

2022-05-12T11:53+0900

2022-05-12T11:53+0900

2022-05-12T12:19+0900

中国

事故

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/578/25/5782522_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a5b2f2603cb23af746720b4b2acc2127.jpg

事故は現地時間の8時（日本時間9時）頃に発生した。乗客はいずれも救出されたほか、負傷者は病院に搬送された。事故後、機体の前脚付近から火災が発生した。現時点で犠牲者に関する情報はない。また、事故の理由も明らかになっていない。最新の情報によると、機体には乗組員9人のほか、乗客113人が搭乗していた。この事故で40人以上が負傷し、病院に搬送された。関連ニュース

中国

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

中国, 事故