日本
https://jp.sputniknews.com/20220512/40-11235320.html
中国・重慶でチベット航空の旅客機が事故、40人以上負傷
中国・重慶でチベット航空の旅客機が事故、40人以上負傷
チベット航空の旅客機（TV9833便）が中国南西部の重慶江北国際空港で離陸時に滑走路から離脱する事故を起こした。機体は事故後、炎上した。新華社通信が報じた。 2022年5月12日, Sputnik 日本
2022-05-12T11:53+0900
2022-05-12T12:19+0900
中国
事故
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/578/25/5782522_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a5b2f2603cb23af746720b4b2acc2127.jpg
事故は現地時間の8時（日本時間9時）頃に発生した。乗客はいずれも救出されたほか、負傷者は病院に搬送された。事故後、機体の前脚付近から火災が発生した。現時点で犠牲者に関する情報はない。また、事故の理由も明らかになっていない。最新の情報によると、機体には乗組員9人のほか、乗客113人が搭乗していた。この事故で40人以上が負傷し、病院に搬送された。関連ニュース
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/578/25/5782522_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_37249d1592c03924139b6d3ef5564e0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
中国, 事故

中国・重慶でチベット航空の旅客機が事故、40人以上負傷

2022年5月12日, 11:53 (更新: 2022年5月12日, 12:19)
© AP Photo / Ng Han Guan中国、救急車（アーカイブ写真）
中国、救急車（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
チベット航空の旅客機（TV9833便）が中国南西部の重慶江北国際空港で離陸時に滑走路から離脱する事故を起こした。機体は事故後、炎上した。新華社通信が報じた。
事故は現地時間の8時（日本時間9時）頃に発生した。乗客はいずれも救出されたほか、負傷者は病院に搬送された。事故後、機体の前脚付近から火災が発生した。
現時点で犠牲者に関する情報はない。また、事故の理由も明らかになっていない。
最新の情報によると、機体には乗組員9人のほか、乗客113人が搭乗していた。この事故で40人以上が負傷し、病院に搬送された。
関連ニュース
カタールがイスラエルへの無条件支援中止を要求　アルジャジーラ記者殺害を受け
本土復帰50年を迎える沖縄　一方で米軍や兵士による事故も
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала