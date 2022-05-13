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今週のベストショット 5月7日―5月13日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年5月13日, Sputnik 日本
2022-05-13T18:19+0900
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今週のベストショット 5月7日―5月13日
2022年5月13日, 18:19 (更新: 2022年5月13日, 18:28)
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Marcio J. Sanchez
山火事の火が燃え移った民家の消火活動を行う消防隊員（米カリフォルニア州・ラグナニゲル、11日）
山火事の火が燃え移った民家の消火活動を行う消防隊員（米カリフォルニア州・ラグナニゲル、11日）
© Sputnik / Alexey Danichev / フォトバンクに移行
戦勝記念日に「不滅の連隊」行進に参加する市民（ロシア・サンクトペテルブルク、9日）
戦勝記念日に「不滅の連隊」行進に参加する市民（ロシア・サンクトペテルブルク、9日）
© Sputnik / Dmitry Makeev / フォトバンクに移行
戦勝記念日の軍事パレードで行進する参加者（ロシア・クリミア共和国シンフェロポリ、9日）
戦勝記念日の軍事パレードで行進する参加者（ロシア・クリミア共和国シンフェロポリ、9日）
© AP Photo / Jonathan Brady/Pool
（左から）バッキンガム宮殿で開催されたロイヤルガーデンパーティーに出席したアン王女、チャールズ皇太子、カミラ夫人（英ロンドン、11日）
（左から）バッキンガム宮殿で開催されたロイヤルガーデンパーティーに出席したアン王女、チャールズ皇太子、カミラ夫人（英ロンドン、11日）
© Sputnik / Alexander Galperin / フォトバンクに移行
損壊した建物のそばをバイクで走る兵士（ルガンスク人民共和国・ポパスナ、10日）
損壊した建物のそばをバイクで走る兵士（ルガンスク人民共和国・ポパスナ、10日）
© AFP 2022 / Mohammed Abed
ガザ市で射殺されたアルジャジーラの記者シェリーン・アブ・アクレ氏の壁画を描くアーティスト（パレスチナ自治区・ガザ地区、12日）
ガザ市で射殺されたアルジャジーラの記者シェリーン・アブ・アクレ氏の壁画を描くアーティスト（パレスチナ自治区・ガザ地区、12日）
© AFP 2022 / Anthony Wallace
一般公開された旧大統領府・青瓦台でパフォーマンスの準備をする人々（ユン・ソンニョル）大統領（韓国・ソウル、11日）
一般公開された旧大統領府・青瓦台でパフォーマンスの準備をする人々（ユン・ソンニョル）大統領（韓国・ソウル、11日）
© AP Photo / Ramon Espinosa
爆発があった高級ホテル「サラトガ」からタンクローリーを運び出す消防隊員（キューバ・ハバナ、6日）
爆発があった高級ホテル「サラトガ」からタンクローリーを運び出す消防隊員（キューバ・ハバナ、6日）
© AP Photo / Andreea Alexandru
ネコの美人コンテストで審査員に審査されるネコ（ルーマニア・ブカレスト、7日）
ネコの美人コンテストで審査員に審査されるネコ（ルーマニア・ブカレスト、7日）
© AFP 2022 / Sanjay Kanojia
ヤムナ川の上を歩く男性（インド・アラーハーバード、11日）
ヤムナ川の上を歩く男性（インド・アラーハーバード、11日）
© AFP 2022 / Manan Vatsyayana
人気カフェにある巨大なオブジェを背景に写真を撮る女性（タイ・パタヤ、8日）
人気カフェにある巨大なオブジェを背景に写真を撮る女性（タイ・パタヤ、8日）