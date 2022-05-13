https://jp.sputniknews.com/20220513/180006-11243397.html
北朝鮮で1万8000人以上がコロナに感染、6人が死亡＝聯合ニュース
北朝鮮で1万8000人以上がコロナに感染、6人が死亡＝聯合ニュース
北朝鮮では1万8000人以上が新型コロナウイルスに感染し、そのうち6人が死亡した。北朝鮮国営メディアを引用して韓国の聯合ニュースが報じた。 2022年5月13日, Sputnik 日本
2022-05-13T07:41+0900
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先に北朝鮮の金正恩総書記は新型コロナウイルスにより国内で非常事態が「突如として」発生したため、あらゆるレベルでの対策を進めるよう指示していた。特に金総書記は、都市や農村のロックダウンを命じていた。関連ニュース
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北朝鮮で1万8000人以上がコロナに感染、6人が死亡＝聯合ニュース
北朝鮮では1万8000人以上が新型コロナウイルスに感染し、そのうち6人が死亡した。北朝鮮国営メディアを引用して韓国の聯合ニュースが報じた。
先に北朝鮮の金正恩総書記は新型コロナウイルスにより国内で非常事態が「突如として」発生した
ため、あらゆるレベルでの対策を進めるよう指示していた。
特に金総書記は、都市や農村のロックダウンを命じていた。