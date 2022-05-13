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米上院がウクライナへの巨額な追加軍事支援法案をブロック、「米国経済を犠牲にしてまでウクライナは助けられない」
https://jp.sputniknews.com/20220513/m55-11243552.html
ペルーでM5.5の地震
ペルーでM5.5の地震
南米ペルーの首都リマ近郊で現地時間12日16時55分（日本時間13日6時55分）、マグニチュード5.5の地震が発生した。ペルー国家防災庁が報告した。 2022年5月13日, Sputnik 日本
2022-05-13T07:56+0900
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2022-05-13T07:57+0900
ペルー
地震
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米地質調査所（USGS）によると、震源地は首都リマから約100キロの地点で、震源の深さは49キロだった。この地震による津波の心配はないとされる。関連記事
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ペルーでM5.5の地震
2022年5月13日, 07:56
(更新:
2022年5月13日, 07:57
)
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地震
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南米ペルーの首都リマ近郊で現地時間12日16時55分（日本時間13日6時55分）、マグニチュード5.5の地震が発生した。ペルー国家防災庁が報告した。
米地質調査所（USGS）によると、震源地は首都リマから約100キロの地点で、震源の深さは49キロだった。
この地震による津波の心配はないとされる。
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