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中国海警局の船4隻、尖閣諸島沖の領海に侵入　10日以来
中国海警局の船4隻、尖閣諸島沖の領海に侵入　10日以来
14日午前、沖縄県の尖閣諸島（中国名：釣魚島）沖に中国海警局の船4隻が侵入した。NHKなどの日本メディアが報じている。 2022年5月14日, Sputnik 日本
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NHKの報道によると、中国海警局の船4隻が14日午前10時30分ごろから45分ごろまでに相次いで尖閣諸島の沖合で日本の領海に侵入。日本の海上保安本部は再び領海に入らないよう警告と監視を続けている。尖閣諸島周辺では、29日連続で中国公船が確認されている。関連ニュース
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中国海警局の船4隻、尖閣諸島沖の領海に侵入　10日以来

2022年5月14日, 15:30
© AP Photo / Xinhua尖閣諸島
尖閣諸島 - Sputnik 日本, 1920, 14.05.2022
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14日午前、沖縄県の尖閣諸島（中国名：釣魚島）沖に中国海警局の船4隻が侵入した。NHKなどの日本メディアが報じている。
NHKの報道によると、中国海警局の船4隻が14日午前10時30分ごろから45分ごろまでに相次いで尖閣諸島の沖合で日本の領海に侵入。
日本の海上保安本部は再び領海に入らないよう警告と監視を続けている。
尖閣諸島周辺では、29日連続で中国公船が確認されている。
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