https://jp.sputniknews.com/20220515/uae--11258828.html
UAE新大統領にムハンマド皇太子 アブダビ首長も兼任
UAE新大統領にムハンマド皇太子 アブダビ首長も兼任
アラブ首長国連邦の最高評議会は14日、第3代大統領にムハンマド・ビン・ザイド・ナハヤン皇太子（61）を選出した。アブダビ首長も兼任する。国営通信社BAMが報じた。 2022年5月15日, Sputnik 日本
2022-05-15T03:04+0900
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BAMの報道によると、決議は全会一致で採択された。 13日、アラブ首長国連邦のハリーファ・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン大統領が長期の闘病の末に死去した。享年73歳。関連ニュース
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UAE新大統領にムハンマド皇太子 アブダビ首長も兼任
アラブ首長国連邦の最高評議会は14日、第3代大統領にムハンマド・ビン・ザイド・ナハヤン皇太子（61）を選出した。アブダビ首長も兼任する。国営通信社BAMが報じた。
BAMの報道によると、決議は全会一致で採択された。
13日、アラブ首長国連邦のハリーファ・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン大統領が長期の闘病の末に死去
した。享年73歳。