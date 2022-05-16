日本
https://jp.sputniknews.com/20220516/11269194.html
企業物価指数が過去最大の上昇　ウクライナ情勢が背景　日本銀行
企業物価指数が過去最大の上昇　ウクライナ情勢が背景　日本銀行
ウクライナ情勢を背景に、日本の今年４月の国内企業物価指数の伸び率が、1981年以降で最大の上昇となった。16日に日本銀行が発表した。 2022年5月16日, Sputnik 日本
2022-05-16T16:52+0900
2022-05-16T16:52+0900
国内
ウクライナ
経済
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/382/32/3823274_0:28:1486:864_1920x0_80_0_0_ea03ae2ea0fb51ce35283f05c3f9f33f.jpg
データによると、今年4月、国内企業物価指数が10％上昇し、1981年1月以来の急激な上昇を示した。アナリストによると、この原因は主にウクライナ情勢を背景としたエネルギーや原材料の価格上昇にあるとされる。日本では14カ月連続で同指数がプラスとなっている。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220514/30-11252517.html
国内
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/382/32/3823274_64:0:1348:963_1920x0_80_0_0_673b5de1410adf812126dcc2a411f66a.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内, ウクライナ, 経済

企業物価指数が過去最大の上昇　ウクライナ情勢が背景　日本銀行

2022年5月16日, 16:52
CC0 / Bank of Japan Tokyo Japan / 日本銀行
日本銀行 - Sputnik 日本, 1920, 16.05.2022
CC0 / Bank of Japan Tokyo Japan /
ウクライナ情勢を背景に、日本の今年４月の国内企業物価指数の伸び率が、1981年以降で最大の上昇となった。16日に日本銀行が発表した。
データによると、今年4月、国内企業物価指数が10％上昇し、1981年1月以来の急激な上昇を示した。アナリストによると、この原因は主にウクライナ情勢を背景としたエネルギーや原材料の価格上昇にあるとされる。
ユーロ - Sputnik 日本, 1920, 14.05.2022
諸刃の剣の対露制裁　スペイン、チェコなど、インフレ率過去30年で最高
5月14日, 05:58
日本では14カ月連続で同指数がプラスとなっている。
関連ニュース
「日本のハイテク製品禁輸は危機的ではない」　並行輸入と輸入代替で対応＝露専門家
日本　2021年度の経営収支　黒字額12兆6442億円　４年連続で減少
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала