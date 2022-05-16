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フォーブス誌が世界のトップ公開企業2000社を発表 トヨタが第10位

フォーブス誌が世界のトップ公開企業2000社を発表 トヨタが第10位

米フォーブス誌の世界のトップ公開企業2000社の新ランキングに、日本の196企業がランキング入りした。ランキングは2003年に始まり、同誌サイトで発表されている。 2022年5月16日, Sputnik 日本

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米国のバークシャー・ハサウェイが今回初めて同ランキングの1位となった。同社の市場価値は2423億ドル（約31兆3476億円）とされる。過去9年間トップだった中国工商銀行（ICBC）は今回2位だった。現在世界の資本ランキングでトップのサウジアラムコが3位を占めた。上位50社に日本企業からトヨタ自動車（10位）とソフトバンク（44位）がランクインした。関連ニュース

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