https://jp.sputniknews.com/20220516/nato-11273573.html
スウェーデン政府、NATO加盟正式に決定
スウェーデン政府、NATO加盟正式に決定
16日、スウェーデン政府は、同国の北大西洋条約機構（NATO）への加盟申請を公式に決定した。マグダレナ・アンデション首相が記者会見で発表した。 2022年5月16日, Sputnik 日本
2022-05-16T22:56+0900
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同首相によれば、16日の議会で、「スウェーデンのリクスダーゲン（議会）では、圧倒的多数の票がスウェーデンのNATOへの加盟に投じ」られ、同国政府がNATOへの加盟申請を行うことが決定されたという。メディアの報道によると、スウェーデン政府はすでにNATOへの申請書を作成しており、フィンランドと同時に送付される予定だという。
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スウェーデン政府、NATO加盟正式に決定
16日、スウェーデン政府は、同国の北大西洋条約機構（NATO）への加盟申請を公式に決定した。マグダレナ・アンデション首相が記者会見で発表した。
同首相
によれば、16日の議会で、「スウェーデンのリクスダーゲン（議会）では、圧倒的多数の票がスウェーデンのNATOへの加盟に投じ」られ、同国政府がNATOへの加盟申請を行うことが決定されたという。
「スウェーデン大使が近々NATOに申請書を提出することになる。その後、スウェーデンは宣言書を提出することで、防衛同盟の一員となる意思と能力を確認する」
メディアの報道によると、スウェーデン政府はすでにNATOへの申請書を作成しており、フィンランドと同時に送付される予定だという。