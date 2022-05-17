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日本、南スーダン派遣 １年延長へ 自衛隊、国連司令部要員

日本、南スーダン派遣 １年延長へ 自衛隊、国連司令部要員

日本政府は１７日の自民党国防部会などの会合で、南スーダン国連平和維持活動（ＰＫＯ）を統括する「国連南スーダン派遣団（ＵＮＭＩＳＳ）」司令部への自衛隊員の派遣期間を来年５月３１日まで１年延長する方針を伝達した。近く閣議決定する。 2022年5月17日, Sputnik 日本

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国連安全保障理事会がＵＮＭＩＳＳの活動期間を１年延長したことに伴う措置。政府は派遣継続の意義について「アフリカ全体の平和と安定に寄与し、南スーダンの和平プロセスの進展を国際社会と共に支援できる」と強調。国連への緊密な関与の継続や、人材育成の機会の確保も挙げた。 日本は２０１１年１１月から要員派遣を継続。現在は４人が現地で活動している。(c)KYODONEWS

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