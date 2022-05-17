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マクロン大統領、エリザベット・ボルヌ氏を新首相に任命
マクロン大統領、エリザベット・ボルヌ氏を新首相に任命
フランス大統領府は16日、マクロン仏大統領が同国の新首相にエリザベット・ボルヌ労働大臣を任命したと発表した。　 2022年5月17日, Sputnik 日本
2022-05-17T01:54+0900
2022-05-17T01:56+0900
エマニュエル・マクロン
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フランス大統領府は「共和国大統領はエリザベット・ボルヌ氏を首相に任命し、同氏に組閣を命じた」と発表した。これに先立ち、フランスのカステックス首相はマクロン大統領に辞表を提出し、マクロン氏は辞任を受理した。関連ニュース
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マクロン大統領、エリザベット・ボルヌ氏を新首相に任命

2022年5月17日, 01:54 (更新: 2022年5月17日, 01:56)
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マクロン大統領、エリザベット・ボルヌ氏を新首相に任命 - Sputnik 日本, 1920, 17.05.2022
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フランス大統領府は16日、マクロン仏大統領が同国の新首相にエリザベット・ボルヌ労働大臣を任命したと発表した。　
フランス大統領府は「共和国大統領はエリザベット・ボルヌ氏を首相に任命し、同氏に組閣を命じた」と発表した。
これに先立ち、フランスのカステックス首相はマクロン大統領に辞表を提出し、マクロン氏は辞任を受理した。
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