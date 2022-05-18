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４月の上海市、新車1台も売れず
４月の上海市、新車1台も売れず
人口約2600万人の中国・上海市では先月4月、新車が1台も売れなかった。ブルームバーグが報じた。 2022年5月18日, Sputnik 日本
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3月下旬から続く新型コロナウイルスの感染拡大によるロックダウン（都市封鎖）が原因。上海市では不要不急の外出が禁止されたほか、市内のほぼすべての自動車販売店が営業を停止した。上海の昨年4月の新車販売台数は2万6311台だった。関連ニュース
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４月の上海市、新車1台も売れず
2022年5月18日, 03:58
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人口約2600万人の中国・上海市では先月4月、新車が1台も売れなかった。ブルームバーグが報じた。
3月下旬から続く新型コロナウイルスの感染拡大による
ロックダウン
（都市封鎖）が原因。上海市では不要不急の外出が禁止されたほか、市内のほぼすべての自動車販売店が営業を停止した。
上海の昨年4月の
新車販売台数
は2万6311台だった。
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