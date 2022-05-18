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コロナによる死者数、米国で100万人を突破＝ホプキンス大
コロナによる死者数、米国で100万人を突破＝ホプキンス大
米国では新型コロナウイルスへの感染による死者数が100万人を突破した。ジョンズ・ホプキンス大学のデータで明らかになった。 2022年5月18日, Sputnik 日本
2022-05-18T07:44+0900
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新型コロナウイルス
米国
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大学の発表によると、米国では新型コロナウイルスへの感染により、100万とんで4人が死亡した。国内ではこれまで8250万件以上の感染が確認されている。死者数、感染者数ともに米国は世界最多となっている。関連ニュース
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コロナによる死者数、米国で100万人を突破＝ホプキンス大
米国では新型コロナウイルスへの感染による死者数が100万人を突破した。ジョンズ・ホプキンス大学のデータで明らかになった。
大学の発表によると、米国では新型コロナウイルスへの感染により、100万とんで4人が死亡した。
国内ではこれまで8250万件以上の感染が確認されている。死者数、感染者数ともに米国は世界最多となっている。