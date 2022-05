https://jp.sputniknews.com/20220518/11278863.html

ラベンダーの家に氷河時代:天の川写真コンテスト2022受賞作品

ラベンダーの家に氷河時代:天の川写真コンテスト2022受賞作品

写真情報サイト「Capture the Atlas」は、その年最高の天の川の写真を選ぶコンテスト「ミルキーウェイ・フォトグラファー・オブ・ジ・イヤー(Milky Way photographer of the year)」を今年も開催し、受賞作品を発表した。 2022年5月18日, Sputnik 日本

2022-05-18T02:23+0900

2022-05-18T02:23+0900

2022-05-18T02:23+0900

マルチメディア

写真

コンテスト

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/11/11279187_0:556:1439:1365_1920x0_80_0_0_943f3f849cc0b74a5ac2e91797561a79.jpg

同コンテストは天の川の美しさを共有することを目的として開かれ、結果は毎年、天の川が見頃になる5月下旬に発表される。今回は、米国、オーストラリア、ニュージーランド、チリ、アルゼンチン、エジプト、フランス、スペイン、スロベニア、スロバキア、日本、中国の計12カ国の写真家による25作品が入賞。その一部を、今回スプートニクでご紹介する。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, マルチメディア, 写真, コンテスト