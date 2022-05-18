https://jp.sputniknews.com/20220518/11282613.html

韓国、国産次世代魚雷の射撃実験に成功＝聯合ニュース

韓国、国産次世代魚雷の射撃実験に成功＝聯合ニュース

韓国の聯合ニュースは17日、韓国国防技術品質院を引用し、韓国製次世代魚雷「ポムサンオ（オオワニザメ）」の射撃実験に成功したと発表した。 2022年5月18日, Sputnik 日本

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聯合ニュースによると、「ポムサンオ」は韓国が2019年に開発に成功した潜水艦搭載用の次世代重魚雷で、従来より速度、探知、射程距離が向上した。韓国国防技術品質院は17日、「ポムサンオ」の品質認証射撃実験が成功し、本格的な量産と戦力化に入ると発表した。射撃実験は3月に潜水艦「張保皐２」で、今月9日に潜水艦「張保皐３」で２回ずつ実施され、いずれも標的に命中したという。関連ニュース

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