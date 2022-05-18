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トルコ、北欧2国のNATO加盟交渉開始をブロック
https://jp.sputniknews.com/20220518/2nato-11294260.html
トルコ、北欧2国のNATO加盟交渉開始をブロック
トルコ、北欧2国のNATO加盟交渉開始をブロック
北欧のフィンランドとスウェーデンの北大西洋条約機構（NATO）への加盟申請をめぐり、トルコが18日、2国の加盟交渉の開始をブロックした。英紙「フィナンシャル・タイムズ」が関係者の話として報じている。 2022年5月18日, Sputnik 日本
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報道によると、NATOは18日、北欧2国が提出したNATO加盟申請について議論する予定だったが、「トルコ側がいかなる投票についても阻止した」としている。2国は18日にNATO加盟を申請。トルコのエルドアン大統領は同日、スウェーデンとフィンランドがクルド人武装勢力の構成員の引き渡しに関するトルコ政府の要請に応じなかったなどとして、同国はNATO加盟を支持できないと表明していた。関連ニュース
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トルコ、北欧2国のNATO加盟交渉開始をブロック

2022年5月18日, 22:40
CC BY 2.0 / Sergeant Paul Shaw LBIPP (Army) / NATO flag
NATO flag - Sputnik 日本, 1920, 18.05.2022
CC BY 2.0 / Sergeant Paul Shaw LBIPP (Army) /
北欧のフィンランドとスウェーデンの北大西洋条約機構（NATO）への加盟申請をめぐり、トルコが18日、2国の加盟交渉の開始をブロックした。英紙「フィナンシャル・タイムズ」が関係者の話として報じている。
報道によると、NATOは18日、北欧2国が提出したNATO加盟申請について議論する予定だったが、「トルコ側がいかなる投票についても阻止した」としている。
2国は18日にNATO加盟を申請。トルコのエルドアン大統領は同日、スウェーデンとフィンランドがクルド人武装勢力の構成員の引き渡しに関するトルコ政府の要請に応じなかったなどとして、同国はNATO加盟を支持できないと表明していた。
S-400 - Sputnik 日本, 1920, 18.05.2022
トルコがフィンランドとスウェーデンの NATO加盟承認と引き換えにロシア製ミサイル購入による制裁解除を要請＝ブルームバーグ
08:48
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