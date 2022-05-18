https://jp.sputniknews.com/20220518/2nato-11294260.html
トルコ、北欧2国のNATO加盟交渉開始をブロック
トルコ、北欧2国のNATO加盟交渉開始をブロック
北欧のフィンランドとスウェーデンの北大西洋条約機構（NATO）への加盟申請をめぐり、トルコが18日、2国の加盟交渉の開始をブロックした。英紙「フィナンシャル・タイムズ」が関係者の話として報じている。 2022年5月18日, Sputnik 日本
2022-05-18T22:40+0900
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報道によると、NATOは18日、北欧2国が提出したNATO加盟申請について議論する予定だったが、「トルコ側がいかなる投票についても阻止した」としている。2国は18日にNATO加盟を申請。トルコのエルドアン大統領は同日、スウェーデンとフィンランドがクルド人武装勢力の構成員の引き渡しに関するトルコ政府の要請に応じなかったなどとして、同国はNATO加盟を支持できないと表明していた。関連ニュース
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トルコ、北欧2国のNATO加盟交渉開始をブロック
北欧のフィンランドとスウェーデンの北大西洋条約機構（NATO）への加盟申請をめぐり、トルコが18日、2国の加盟交渉の開始をブロックした。英紙「フィナンシャル・タイムズ」が関係者の話として報じている。
報道によると、NATO
は18日、北欧2国が提出したNATO加盟申請について議論する予定だったが、「トルコ側がいかなる投票についても阻止した」としている。
2国は18日にNATO加盟を申請
。トルコのエルドアン大統領
は同日、スウェーデンとフィンランドがクルド人武装勢力の構成員の引き渡しに関するトルコ政府の要請に応じなかったなどとして、同国はNATO加盟を支持できないと表明していた。