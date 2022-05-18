https://jp.sputniknews.com/20220518/ipef-11290944.html

日本政府、米国主導の新たな連携「IPEF」への参加で調整

日本政府、米国主導の新たな連携「IPEF」への参加で調整

来週23日に予定される日米首脳会談で、日本政府は、米国による新たな経済連携「インド太平洋経済枠組み（IPEF）」への参加を表明する方向で調整を行っている。 2022年5月18日, Sputnik 日本

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政府情報筋によれば、バイデン大統領は日米首脳会談で同連携の発足について正式に表明する予定で、岸田首相が参加を伝えるとされる。松野博一官房長官は18日の記者会見で、IPEFに関する提唱を歓迎しており、前向きに参加を検討していると述べている。IPEFには韓国とオーストラリアなど8カ国が参加する見通しで、米国主導で半導体の供給網の強化など4つの柱で連携し、中国に対抗する狙いがあるとされる。関連ニュース

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