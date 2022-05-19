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アラスカで日本人登山家が滑落死
アラスカで日本人登山家が滑落死
米国立公園局は18日、アラスカ州のデナリ国立公園のハンター山で日本人登山家が滑落し、死亡したと推定されると発表した。 2022年5月19日, Sputnik 日本
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米国
災害・事故・事件
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米国メディアによれば、救助要請があったのは17日深夜で、神奈川県の43歳の男性が氷河の割れ目に滑落したとされる。男性は標高2400メートルのキャンプ付近で氷の足場が崩れ、崩落死したとみられる。関連ニュース
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米国, 災害・事故・事件
アラスカで日本人登山家が滑落死
2022年5月19日, 17:17
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Crevasse-Tangra-Mountains (cropped image)
氷河の割れ目
CC BY-SA 4.0
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米国立公園局は18日、アラスカ州のデナリ国立公園のハンター山で日本人登山家が滑落し、死亡したと推定されると発表した。
米国メディア
によれば、救助要請があったのは17日深夜で、神奈川県の43歳の男性が氷河の割れ目に滑落したとされる。男性は標高2400メートルのキャンプ付近で氷の足場が崩れ、崩落死したとみられる。
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