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アラスカで日本人登山家が滑落死
アラスカで日本人登山家が滑落死
米国立公園局は18日、アラスカ州のデナリ国立公園のハンター山で日本人登山家が滑落し、死亡したと推定されると発表した。 2022年5月19日, Sputnik 日本
2022-05-19T17:17+0900
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米国
災害・事故・事件
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米国メディアによれば、救助要請があったのは17日深夜で、神奈川県の43歳の男性が氷河の割れ目に滑落したとされる。男性は標高2400メートルのキャンプ付近で氷の足場が崩れ、崩落死したとみられる。関連ニュース
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アラスカで日本人登山家が滑落死

2022年5月19日, 17:17
CC BY-SA 4.0 / Apcbg / Crevasse-Tangra-Mountains (cropped image)氷河の割れ目
氷河の割れ目 - Sputnik 日本, 1920, 19.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Apcbg / Crevasse-Tangra-Mountains (cropped image)
米国立公園局は18日、アラスカ州のデナリ国立公園のハンター山で日本人登山家が滑落し、死亡したと推定されると発表した。
米国メディアによれば、救助要請があったのは17日深夜で、神奈川県の43歳の男性が氷河の割れ目に滑落したとされる。男性は標高2400メートルのキャンプ付近で氷の足場が崩れ、崩落死したとみられる。
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