https://jp.sputniknews.com/20220519/11300142.html
チェルノブイリ周辺で森林火災
チェルノブイリ周辺で森林火災
18日、チェルノブイリエリアで今年に入って最大規模の火災が発生した。ウクライナ国家立ち入り禁止区域管理庁によると、チェルノブイリ立ち入り禁止区域での森林火災の面積は1500ヘクタールを超えるという。 2022年5月19日, Sputnik 日本
2022-05-19T18:28+0900
2022-05-19T18:28+0900
2022-05-19T18:28+0900
チェルノブイリ
火事
災害・事故・事件
ウクライナ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/733/85/7338585_0:101:3461:2048_1920x0_80_0_0_f460d959d8bed6a3c52bc41049cae719.jpg
今季は多数の地雷とフレアが新たな火災源になっていると指摘されている。発表によれば、現時点でこの火災が今年最大の規模となっており、オパチーチスキー山林区の管理通過地点『緑の丘』のエリアで1500ヘクタール以上が燃焼している。放射能レベルは標準の範囲内とされる。4月9日、国際原子力機関（IAEA）は、ウクライナがチェルノブイリ原子力発電所の原子力および放射線の安全性に対する管理を徐々に回復していると報告した。関連記事
https://jp.sputniknews.com/20220426/36-10724661.html
チェルノブイリ
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/733/85/7338585_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_4b1bee6aae92cdadca15e16863336f52.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
チェルノブイリ, 火事, 災害・事故・事件, ウクライナ
チェルノブイリ周辺で森林火災
18日、チェルノブイリエリアで今年に入って最大規模の火災が発生した。ウクライナ国家立ち入り禁止区域管理庁によると、チェルノブイリ立ち入り禁止区域での森林火災の面積は1500ヘクタールを超えるという。
今季は多数の地雷とフレアが新たな火災源になっていると指摘されている。
発表
によれば、現時点でこの火災が今年最大の規模となっており、オパチーチスキー山林区の管理通過地点『緑の丘』のエリアで1500ヘクタール以上が燃焼している。
4月9日、国際原子力機関（IAEA）は、ウクライナがチェルノブイリ原子力発電所の原子力および放射線の安全性に対する管理を徐々に回復していると報告した。