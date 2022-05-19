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チェルノブイリ周辺で森林火災
チェルノブイリ周辺で森林火災
18日、チェルノブイリエリアで今年に入って最大規模の火災が発生した。ウクライナ国家立ち入り禁止区域管理庁によると、チェルノブイリ立ち入り禁止区域での森林火災の面積は1500ヘクタールを超えるという。 2022年5月19日, Sputnik 日本
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今季は多数の地雷とフレアが新たな火災源になっていると指摘されている。発表によれば、現時点でこの火災が今年最大の規模となっており、オパチーチスキー山林区の管理通過地点『緑の丘』のエリアで1500ヘクタール以上が燃焼している。放射能レベルは標準の範囲内とされる。4月9日、国際原子力機関（IAEA）は、ウクライナがチェルノブイリ原子力発電所の原子力および放射線の安全性に対する管理を徐々に回復していると報告した。関連記事
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チェルノブイリ周辺で森林火災

2022年5月19日, 18:28
© AP Photo / Yaroslav Yemelianenkoチェルノブイリ周辺で森林火災
チェルノブイリ周辺で森林火災 - Sputnik 日本, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Yaroslav Yemelianenko
18日、チェルノブイリエリアで今年に入って最大規模の火災が発生した。ウクライナ国家立ち入り禁止区域管理庁によると、チェルノブイリ立ち入り禁止区域での森林火災の面積は1500ヘクタールを超えるという。
今季は多数の地雷とフレアが新たな火災源になっていると指摘されている。
発表によれば、現時点でこの火災が今年最大の規模となっており、オパチーチスキー山林区の管理通過地点『緑の丘』のエリアで1500ヘクタール以上が燃焼している。
放射能レベルは標準の範囲内とされる。
チェルノブイリ原発事故 - Sputnik 日本, 1920, 26.04.2022
チェルノブイリ原発事故から36年：悲劇について覚えておくべき重要なこと
4月26日, 19:03
4月9日、国際原子力機関（IAEA）は、ウクライナがチェルノブイリ原子力発電所の原子力および放射線の安全性に対する管理を徐々に回復していると報告した。
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