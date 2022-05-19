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中国軍爆撃機2機、宮古島海峡上空を通過 侵犯なし ミサイル搭載か
中国軍爆撃機2機、宮古島海峡上空を通過 侵犯なし ミサイル搭載か
日本の防衛省は18日、同日午前に中国軍の爆撃機2機が宮古海峡（沖縄本島と宮古島の間）を通過し、太平洋の上空で旋回するのを確認したと発表した。領空侵犯はなかった。日本の各メディアが伝えている。 2022年5月19日, Sputnik 日本
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NHKなどの報道によると、確認されたのはH-6爆撃機で、対艦ミサイルのようなものが搭載されていた可能性もあるいう。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進して警戒、監視に当たった。防衛省はこの爆撃機が何らかの訓練や情報収集を行ったとみている。5月2日には中国海軍の空母「遼寧」が宮古海峡を通過。その後、3～15日の期間だけでヘリコプターや戦闘機の空母への離発着訓練が200回超確認されており、日本側は警戒を高めていた。関連ニュース
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中国軍爆撃機2機、宮古島海峡上空を通過 侵犯なし ミサイル搭載か
2022年5月19日, 03:07 (更新: 2022年5月19日, 03:39)
日本の防衛省は18日、同日午前に中国軍の爆撃機2機が宮古海峡（沖縄本島と宮古島の間）を通過し、太平洋の上空で旋回するのを確認したと発表した。領空侵犯はなかった。日本の各メディアが伝えている。
NHKなどの報道
によると、確認されたのはH-6爆撃機で、対艦ミサイルのようなものが搭載されていた可能性もあるいう。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進して警戒、監視に当たった。防衛省はこの爆撃機が何らかの訓練や情報収集を行ったとみている。
5月2日には中国海軍の空母「遼寧」
が宮古海峡を通過。その後、3～15日の期間だけでヘリコプターや戦闘機の空母への離発着訓練が200回超確認されており、日本側は警戒を高めていた。