https://jp.sputniknews.com/20220519/48391-11298969.html

日本の4月の貿易収支 8391億円の赤字

日本の4月の貿易収支 8391億円の赤字

日本財務省が19日に発表した4月の貿易統計速報（速報）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は8391億円の赤字だった。赤字は9カ月連続。 2022年5月19日, Sputnik 日本

2022-05-19T16:30+0900

2022-05-19T16:30+0900

2022-05-19T16:30+0900

国内

経済

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/12/81/128167_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f4d6ba40489a9ff5948176452b5806d0.jpg

輸出額、輸入額ともに4月としては過去最高だった。輸出額は鉄鋼、鉱物性燃料などが増加して前年同月比12.5％増の8兆762億円となったが、輸入額は原油、液化天然ガスなどが前年同月比28.2%増の8兆9154億円に膨らみ、8391億円の赤字となった。輸出は鉄鋼が37.1％増、鉱物性燃料が132.0％増、自動車が4.8％増だった。輸入は原油が99.3％増、液化天然ガス（LNG）が151.6％増、石炭が198.6％増だった。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220518/2021gdp21-11287444.html

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

国内, 経済