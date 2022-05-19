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日本の4月の貿易収支 8391億円の赤字
日本の4月の貿易収支 8391億円の赤字
日本財務省が19日に発表した4月の貿易統計速報（速報）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は8391億円の赤字だった。赤字は9カ月連続。 2022年5月19日, Sputnik 日本
2022-05-19T16:30+0900
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輸出額、輸入額ともに4月としては過去最高だった。輸出額は鉄鋼、鉱物性燃料などが増加して前年同月比12.5％増の8兆762億円となったが、輸入額は原油、液化天然ガスなどが前年同月比28.2%増の8兆9154億円に膨らみ、8391億円の赤字となった。輸出は鉄鋼が37.1％増、鉱物性燃料が132.0％増、自動車が4.8％増だった。輸入は原油が99.3％増、液化天然ガス（LNG）が151.6％増、石炭が198.6％増だった。関連ニュース
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日本の4月の貿易収支 8391億円の赤字
日本財務省が19日に発表した4月の貿易統計速報（速報）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は8391億円の赤字だった。赤字は9カ月連続。
輸出額
、輸入額ともに4月としては過去最高だった。輸出額は鉄鋼、鉱物性燃料などが増加して前年同月比12.5％増の8兆762億円となったが、輸入額は原油、液化天然ガスなどが前年同月比28.2%増の8兆9154億円に膨らみ、8391億円の赤字となった。
輸出は鉄鋼が37.1％増、鉱物性燃料が132.0％増、自動車が4.8％増だった。
輸入は原油が99.3％増、液化天然ガス（LNG）が151.6％増、石炭が198.6％増だった。