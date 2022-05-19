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トンガ沿岸でM5.8の地震
トンガ沿岸でM5.8の地震
米国地質調査所 の発表によれば、19日、トンガ沿岸でM5.8の地震が観測された。 2022年5月19日, Sputnik 日本
2022-05-19T18:49+0900
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震源地はヒヒフォ村から37キロの地点、震源の深さは113キロ。死傷者や建物の倒壊は報告されておらず、この地震による津波の心配はない。関連記事
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トンガ沿岸でM5.8の地震
2022年5月19日, 18:49
(更新:
2022年5月19日, 18:59
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地震計（アーカイブ写真）
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米国地質調査所 の発表によれば、19日、トンガ沿岸でM5.8の地震が観測された。
震源地はヒヒフォ村から37キロの地点、
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の深さは113キロ。
死傷者や建物の倒壊は報告されておらず、この地震による津波の心配はない。
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