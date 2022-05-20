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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220520/11304570.html
露クルスク州知事、ウクライナ側からの砲撃を発表
露クルスク州知事、ウクライナ側からの砲撃を発表
東部クルスク州にある農村、ドロノフカとアレクセーエフカがウクライナ側から砲撃を受けた。クルスク州のロマン・スタロヴォイト知事が発表した。 2022年5月20日, Sputnik 日本
2022-05-20T08:23+0900
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スタロヴォイト知事はSNS、テレグラムに投稿した中で、州内の農村がウクライナ側から砲撃を受けたことを発表した。ロシア側は反撃したことで、この攻撃を停止に追い込んだ。この砲撃による負傷者や被害は発生していない。被害現場では現在、軍が状況を管理している。関連ニュース
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露クルスク州知事、ウクライナ側からの砲撃を発表

2022年5月20日, 08:23
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy榴弾砲
榴弾砲 - Sputnik 日本, 1920, 20.05.2022
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東部クルスク州にある農村、ドロノフカとアレクセーエフカがウクライナ側から砲撃を受けた。クルスク州のロマン・スタロヴォイト知事が発表した。
スタロヴォイト知事はSNS、テレグラムに投稿した中で、州内の農村がウクライナ側から砲撃を受けたことを発表した。ロシア側は反撃したことで、この攻撃を停止に追い込んだ。
この砲撃による負傷者や被害は発生していない。被害現場では現在、軍が状況を管理している。
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