露クルスク州知事、ウクライナ側からの砲撃を発表
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy榴弾砲
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東部クルスク州にある農村、ドロノフカとアレクセーエフカがウクライナ側から砲撃を受けた。クルスク州のロマン・スタロヴォイト知事が発表した。
スタロヴォイト知事はSNS、テレグラムに投稿した中で、州内の農村がウクライナ側から砲撃を受けたことを発表した。ロシア側は反撃したことで、この攻撃を停止に追い込んだ。
Села Алексеевка и Дроновка в Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет — губернатор Роман Старовойт:https://t.co/FpQjMetVIy pic.twitter.com/9bjglwKqwP— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 19, 2022
この砲撃による負傷者や被害は発生していない。被害現場では現在、軍が状況を管理している。
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