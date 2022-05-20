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今週のベストショット　5月14日―5月20日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年5月20日, Sputnik 日本
2022-05-20T19:43+0900
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今週のベストショット　5月14日―5月20日

2022年5月20日, 19:43
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AFP 2022 / Antonin Thuillier

第75回カンヌ国際映画祭の開会式に先立って行われた映画『Coupez！（キャメラを止めるな！）』の上映会に出席したゲスト（フランス・カンヌ、17日）

第75回カンヌ国際映画祭の開会式に先立って行われた映画『Coupez！（キャメラを止めるな！）』の上映会に出席したゲスト（フランス・カンヌ、17日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Antonin Thuillier

第75回カンヌ国際映画祭の開会式に先立って行われた映画『Coupez！（キャメラを止めるな！）』の上映会に出席したゲスト（フランス・カンヌ、17日）

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

「ブラッドムーン」の皆既月食を撮影したコラージュ写真（米カリフォルニア州・テンプルシティ、15日）

「ブラッドムーン」の皆既月食を撮影したコラージュ写真（米カリフォルニア州・テンプルシティ、15日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

「ブラッドムーン」の皆既月食を撮影したコラージュ写真（米カリフォルニア州・テンプルシティ、15日）

© AP Photo / Maya Levin

射殺されたアルジャジーラの記者シリーン・アブ・アクレ氏の葬儀で、棺を運ぶ市民と衝突する警察（イスラエル・エルサレム、13日）

射殺されたアルジャジーラの記者シリーン・アブ・アクレ氏の葬儀で、棺を運ぶ市民と衝突する警察（イスラエル・エルサレム、13日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Maya Levin

射殺されたアルジャジーラの記者シリーン・アブ・アクレ氏の葬儀で、棺を運ぶ市民と衝突する警察（イスラエル・エルサレム、13日）

© Sputnik / Alexey Kudenko  / フォトバンクに移行

砲撃の被害を受けた高層住宅（ウクライナ・マリウポリ、16日）

砲撃の被害を受けた高層住宅（ウクライナ・マリウポリ、16日） - Sputnik 日本
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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砲撃の被害を受けた高層住宅（ウクライナ・マリウポリ、16日）

© AP Photo / Angel Fernandez

水場でビールを飲むサッカークラブ「アイントラハト・フランクフルト」のサポーターら（スペイン・セビリア、18日）

水場でビールを飲むサッカークラブ「アイントラハト・フランクフルト」のサポーターら（スペイン・セビリア、18日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Angel Fernandez

水場でビールを飲むサッカークラブ「アイントラハト・フランクフルト」のサポーターら（スペイン・セビリア、18日）

© AP Photo / Steve Parsons

ウィンザー城で行われた在位70周年記念式典「プラチナジュビリー」に出席したエリザベス女王（英ウィンザー、15日）

ウィンザー城で行われた在位70周年記念式典「プラチナジュビリー」に出席したエリザベス女王（英ウィンザー、15日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Steve Parsons

ウィンザー城で行われた在位70周年記念式典「プラチナジュビリー」に出席したエリザベス女王（英ウィンザー、15日）

© AP Photo / Bebeto Matthews

「ジャパン・パレード」で、着物を着て通りを行進するニューヨーク着物アカデミーのダンサーら（米ニューヨーク、14日）

「ジャパン・パレード」で、着物を着て通りを行進するニューヨーク着物アカデミーのダンサーら（米ニューヨーク、14日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Bebeto Matthews

「ジャパン・パレード」で、着物を着て通りを行進するニューヨーク着物アカデミーのダンサーら（米ニューヨーク、14日）

© AFP 2022 / Evaristo Sa

パラノア湖でボートに乗るジャイール・ボルソナロ大統領（ブラジル・ブラジリア、15日）

パラノア湖でボートに乗るジャイール・ボルソナロ大統領（ブラジル・ブラジリア、15日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Evaristo Sa

パラノア湖でボートに乗るジャイール・ボルソナロ大統領（ブラジル・ブラジリア、15日）

© AFP 2022 / Hamad Al-Kaabi / Ministry of Presidential Affairs - Abu Dhabi

最高評議会で大統領に選出されたムハンマド・ビン・ザーイド・ビン・スルターン・アール・ナヒヤーン皇太子（中央）（アラブ首長国連邦・アブダビ、14日）

最高評議会で大統領に選出されたムハンマド・ビン・ザーイド・ビン・スルターン・アール・ナヒヤーン皇太子（中央）（アラブ首長国連邦・アブダビ、14日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Hamad Al-Kaabi / Ministry of Presidential Affairs - Abu Dhabi

最高評議会で大統領に選出されたムハンマド・ビン・ザーイド・ビン・スルターン・アール・ナヒヤーン皇太子（中央）（アラブ首長国連邦・アブダビ、14日）

© AP Photo / Alvaro Barrientos

巡礼「Las Doncellas（乙女たち）」に花嫁衣装姿で参加する女性たち（スペイン・ソルサノ、15日）

巡礼「Las Doncellas（乙女たち）」に花嫁衣装姿で参加する女性たち（スペイン・ソルサノ、15日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Alvaro Barrientos

巡礼「Las Doncellas（乙女たち）」に花嫁衣装姿で参加する女性たち（スペイン・ソルサノ、15日）

© AP Photo / Nabil al-Jurani

砂嵐の中ボートを漕ぐ漁師（イラク・バスラ、16日）

砂嵐の中ボートを漕ぐ漁師（イラク・バスラ、16日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Nabil al-Jurani

砂嵐の中ボートを漕ぐ漁師（イラク・バスラ、16日）

© AP Photo / Eranga Jayawardena

反政府デモの最中、警察が発射した催涙ガスを浴びたデモ参加者（スリランカ・コロンボ、19日）

反政府デモの最中、警察が発射した催涙ガスを浴びたデモ参加者（スリランカ・コロンボ、19日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Eranga Jayawardena

反政府デモの最中、警察が発射した催涙ガスを浴びたデモ参加者（スリランカ・コロンボ、19日）

© AP Photo

豪雨により発生した土砂崩れで脱線・横転した電車（インド・アッサム州ディマハサオ県、16日）

豪雨により発生した土砂崩れで脱線・横転した電車（インド・アッサム州ディマハサオ県、16日） - Sputnik 日本
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© AP Photo

豪雨により発生した土砂崩れで脱線・横転した電車（インド・アッサム州ディマハサオ県、16日）

© AP Photo / Ramon Espinosa

ビンテージカーに乗って道路を走る観光客（キューバ・ハバナ、16日）

ビンテージカーに乗って道路を走る観光客（キューバ・ハバナ、16日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Ramon Espinosa

ビンテージカーに乗って道路を走る観光客（キューバ・ハバナ、16日）

© AP Photo / Andy Wong

未使用のシェア自転車をカートで作業員（中国・北京、16日）

未使用のシェア自転車をカートで作業員（中国・北京、16日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Andy Wong

未使用のシェア自転車をカートで作業員（中国・北京、16日）

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