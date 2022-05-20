日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220520/11308897.html
日本政府、入国規制やマスク着用など新型コロナ対策を緩和へ
日本政府、入国規制やマスク着用など新型コロナ対策を緩和へ
政府関係者によれば、日本政府は20日、新型コロナ対策を一部緩和する方針を確認した。 2022年5月20日, Sputnik 日本
2022-05-20T17:25+0900
2022-05-20T17:25+0900
新型コロナウイルス
社会
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/10593900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_52cbf0665db5c295da175c9a11b21c05.jpg
これにもとづき、6月1日以降は、1日当たりの入国者数が現在の1万人から2万人引き上げられる。また、入国者に対する検疫対策も、陽性率の低い国・地域は入国時の検査や自宅待機が免除される。また、後藤茂之厚労相は20日、屋外におけるマスクの着用について、身体的な距離を保っているなら、当初から外してもいいとの考えであったが、十分国民に伝わっていなかったとの見解を示し、今後、丁寧に説明を尽くすと述べた。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220520/who-11303806.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/10593900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cfa47d3221ee5a2a43d243d21180a2f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
社会, 国内

日本政府、入国規制やマスク着用など新型コロナ対策を緩和へ

2022年5月20日, 17:25
© AP Photo / Koji Sasahara東京
東京 - Sputnik 日本, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
政府関係者によれば、日本政府は20日、新型コロナ対策を一部緩和する方針を確認した。
これにもとづき、6月1日以降は、1日当たりの入国者数が現在の1万人から2万人引き上げられる。また、入国者に対する検疫対策も、陽性率の低い国・地域は入国時の検査や自宅待機が免除される。
WHOが中国のコロナワクチン「コンヴィデシア」を緊急使用に承認 - Sputnik 日本, 1920, 20.05.2022
新型コロナウイルス
WHOが中国のコロナワクチン「コンヴィデシア」を緊急使用に承認
05:10
また、後藤茂之厚労相は20日、屋外におけるマスクの着用について、身体的な距離を保っているなら、当初から外してもいいとの考えであったが、十分国民に伝わっていなかったとの見解を示し、今後、丁寧に説明を尽くすと述べた。
関連ニュース
北朝鮮はワクチン接種で対策講じず、急速な感染拡大のリスク大＝国連
日本国内でワクチン接種後の11歳死亡、小児用ワクチンでは初　「因果関係評価できず」
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала