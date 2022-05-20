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ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220520/11309815.html
ショイグ国防相、ルガンスク人民共和国の解放は間近と表明
ショイグ国防相、ルガンスク人民共和国の解放は間近と表明
ルガンスク人民共和国の解放は終わりが見えている。20日、ロシア国防相のセルゲイ・ショイグ陸軍将官が軍機関の会合で表明した。 2022年5月20日, Sputnik 日本
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ショイグ国防相、ルガンスク人民共和国の解放は間近と表明
2022年5月20日, 18:25
(更新:
2022年5月20日, 18:31
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ルガンスク人民共和国の解放は終わりが見えている。20日、ロシア国防相のセルゲイ・ショイグ陸軍将官が軍機関の会合で表明した。
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