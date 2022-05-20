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日本との平和条約交渉は不可能となった＝露外務省
日本との平和条約交渉は不可能となった＝露外務省
ロシア外務省第三アジア局のニコライ・ノズフドレフ局長は共同通信のインタビューで、日本との平和条約交渉について、ロシア側は「以前は平和条約だけでなく、平和、友好、善隣関係に関する現代のレアリアに応じた本格的な包括的文書について交渉を行ってきた」が、平和条約交渉は不可能になったと述べた。 2022年5月20日, Sputnik 日本
2022-05-20T19:41+0900
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日本との平和条約交渉は不可能となった＝露外務省

2022年5月20日, 19:41 (更新: 2022年5月20日, 20:01)
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ロシア外務省第三アジア局のニコライ・ノズフドレフ局長は共同通信のインタビューで、日本との平和条約交渉について、ロシア側は「以前は平和条約だけでなく、平和、友好、善隣関係に関する現代のレアリアに応じた本格的な包括的文書について交渉を行ってきた」が、平和条約交渉は不可能になったと述べた。
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