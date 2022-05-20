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日本　新型コロナワクチン４回目接種、25日から開始
日本　新型コロナワクチン４回目接種、25日から開始
日本の後藤厚生労働相は20日の閣議後の記者会見で、新型コロナウイルスワクチンの４回目接種について、60歳以上の人などを対象に今月25日から始めると発表した。 2022年5月20日, Sputnik 日本
2022-05-20T15:06+0900
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後藤氏によると、20日、「予防接種法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、60歳以上を４回目接種を受ける努力義務の対象とした。後藤氏は「4回目接種の対象者のうち、60歳以上の方につき、接種を受ける努力義務の規定を適用するよう政令を改正し、5月25日から施行することとした」と発表した。関連ニュース
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日本　新型コロナワクチン４回目接種、25日から開始

2022年5月20日, 15:06
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi新型コロナワクチン接種
新型コロナワクチン接種 - Sputnik 日本, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
日本の後藤厚生労働相は20日の閣議後の記者会見で、新型コロナウイルスワクチンの４回目接種について、60歳以上の人などを対象に今月25日から始めると発表した。
後藤氏によると、20日、「予防接種法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、60歳以上を４回目接種を受ける努力義務の対象とした。
後藤氏は「4回目接種の対象者のうち、60歳以上の方につき、接種を受ける努力義務の規定を適用するよう政令を改正し、5月25日から施行することとした」と発表した。
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