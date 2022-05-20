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トレチャコフ美術館 襲撃で損傷のレーピンの名画が4年の修復を完了

トレチャコフ美術館 襲撃で損傷のレーピンの名画が4年の修復を完了

モスクワの国立トレチャコフ美術館所蔵のロシア人画家イリヤ・レーピンの作品で、2018年に起きた襲撃事件で大損傷を被った『イワン雷帝とその息子、1581年11月16日』の修復作業が完了した。同美術館が明らかにした。 2022年5月20日, Sputnik 日本

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「国立トレチャコフ美術館は、イリヤ・レーピン画『イワン雷帝とその息子、1581年11月16日』（1885年作）の4年にわたる修復作業を完了した。作業はその量と複雑さでロシアでは稀有な実践だった」トレチャコフ美術館はこうした声明を表した。絵は襲撃を受けた際に防御硝子が破られ、中央部分に絵具の層、キャンバスにまで到達する裂け目が3か所生じて、作品全体が被害を受けていた。関連ニュース

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