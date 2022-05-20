日本
ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220520/iaea-11306965.html
日本の岸田首相がIAEA事務局長と会談
日本の岸田首相がIAEA事務局長と会談
20日、日本の岸田文雄首相と国際原子力機関（IAEA）のラファエル・グロッシ事務局長が会談を行った。 2022年5月20日, Sputnik 日本
2022-05-20T15:47+0900
2022-05-20T15:55+0900
ウクライナをめぐる情勢
岸田文雄
iaea
ウクライナ
福島
原発
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/9372700_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fbc4335e55cd66f1918ffd60678748a2.jpg
会談で、岸田首相は、同機関のウクライナにおける原子力施設の安全確保に向けた取り組みを高く評価した。これを受けグロッシ事務局長は、ウクライナ問題について、原子力関連施設の周辺で戦闘が行われていることに懸念を表明し、安全確保の重要性を強調した。両氏は、原子力施設の安全確保で緊密に連携していくことを確認した。また、北朝鮮の核・ミサイル問題に関しても、日本とIAEAで協力していくことで一致した。来日中のグロッシ事務局長は19日、福島第1原発を視察しており、福島第1原発から放射性水を海に放出する問題で、日本の取り組みの進展を評価した。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220520/iaea---11303677.html
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/9372700_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_ae1877887f72301e776bf7989887fdec.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
岸田文雄, iaea, ウクライナ, 福島, 原発

日本の岸田首相がIAEA事務局長と会談

2022年5月20日, 15:47 (更新: 2022年5月20日, 15:55)
© AP Photo / Eugene Hoshiko岸田首相
岸田首相 - Sputnik 日本, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
20日、日本の岸田文雄首相と国際原子力機関（IAEA）のラファエル・グロッシ事務局長が会談を行った。
会談で、岸田首相は、同機関のウクライナにおける原子力施設の安全確保に向けた取り組みを高く評価した。これを受けグロッシ事務局長は、ウクライナ問題について、原子力関連施設の周辺で戦闘が行われていることに懸念を表明し、安全確保の重要性を強調した。
福島第一原発 - Sputnik 日本, 1920, 20.05.2022
IAEA事務局長　福島第一原発を視察 　処理水放出の準備を好評価
00:33
両氏は、原子力施設の安全確保で緊密に連携していくことを確認した。また、北朝鮮の核・ミサイル問題に関しても、日本とIAEAで協力していくことで一致した。
来日中のグロッシ事務局長は19日、福島第1原発を視察しており、福島第1原発から放射性水を海に放出する問題で、日本の取り組みの進展を評価した。
関連ニュース
福島第一原発　規制委員会が処理水放出計画を承認＝報道
チェルノブイリ周辺で森林火災
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала