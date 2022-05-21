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国連人権高等弁務官が来週に中国訪問

国連人権高等弁務官が来週に中国訪問

ミチェル・バチェレ国連人権高等弁務官は5月23日から28日の日程での中国訪問の際に、新疆ウイグル自治区を訪れ、カシュガル市、ウルムチ市を視察する。 2022年5月21日, Sputnik 日本

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国連人権高等弁務官事務所の広報が発表した声明では、国連人権高等弁務官の中国訪問は2005年来初めて。2018年8月末、国連の人種差別根絶委員会の専門家らは報告書で、中国の新疆ウイグル自治区にある「再教育キャンプ」に最多で100万人のウイグル族がいる可能性があると指摘した。これに対して 中国外交部は、ウイグル族が「再教育キャンプ」に収容されているという情報は根拠がなく、事実無根であると表明した。関連ニュース

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