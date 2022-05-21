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イスラエルがシリアを空爆 3人死亡＝シリア国防省

イスラエルがシリアを空爆 3人死亡＝シリア国防省

シリア国防省は20日、首都ダマスカスに向けて行われたイスラエルによる空爆で3人が死亡し、シリアの対空防御システムが大部分のミサイルを撃墜したとの声明を発表した。 2022年5月21日, Sputnik 日本

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シリア国防省は「20日の23時01分頃（日本時間21日5時01分頃）、イスラエルはシリア領ゴラン高原から地対地ミサイル攻撃を行い、ダマスカス南部の数カ所を空爆した。我が国の対空防御システムはミサイルを迎撃し、大部分を撃墜した。この空爆により3人が死亡し、いくつかの物的損害を引き起こした」と発表した。先に、シリア国営テレビは、同国の対空防御システムがダマスカス上空でミサイルを迎撃すると報じていた。ラジオ局Sham FMは、空爆によりダマスカス国際空港付近で火災が発生し、2便が遅れたと伝えた。関連ニュース

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