https://jp.sputniknews.com/20220522/11322902.html
豪新首相、クアッド首脳会合出席 日米印の各首脳とも会談予定
豪新首相、クアッド首脳会合出席 日米印の各首脳とも会談予定
21日の総選挙で勝利宣言したオーストラリア労働党のアルバニージー党首は、24日に東京で開催される日本、アメリカ、インドとの枠組み「クアッド」首脳会合に出席し、岸田首相、バイデン米大統領、モディ印首相とも二か国首脳会談を行う意向を示した。 2022年5月22日, Sputnik 日本
2022-05-22T21:30+0900
2022-05-22T21:30+0900
2022-05-22T21:30+0900
オーストラリア
国内
米国
インド
岸田文雄
ジョー・バイデン
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/16/11322870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c1dfa9767d89f7ae194218e55338b4d.jpg
アルバニージー党首は、クアッド首脳会合は豪政権交代、さらに気候変動などの分野における政策変更につながることを世界にアピールする機会だとしている。CANが伝えた。クアッド（QUAD）は日米強引戦略対話、または四カ国戦略対話。戦略的同盟を組んでいる日本、米国、豪、インドの四カ国間による枠組み。2007年に当時の安倍首相により提唱された。関連ニュース
オーストラリア
国内
インド
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/16/11322870_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9dcff39fc5f41a099bb6cfc0f5f5152.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
オーストラリア, 国内, 米国, インド, 岸田文雄, ジョー・バイデン
豪新首相、クアッド首脳会合出席 日米印の各首脳とも会談予定
21日の総選挙で勝利宣言したオーストラリア労働党のアルバニージー党首は、24日に東京で開催される日本、アメリカ、インドとの枠組み「クアッド」首脳会合に出席し、岸田首相、バイデン米大統領、モディ印首相とも二か国首脳会談を行う意向を示した。
アルバニージー党首は、クアッド首脳会合
は豪政権交代、さらに気候変動などの分野における政策変更につながることを世界にアピールする機会だとしている。CANが伝えた。
クアッド（QUAD）は日米強引戦略対話、または四カ国戦略対話。戦略的同盟を組んでいる日本、米国、豪、インドの四カ国間による枠組み。2007年に当時の安倍首相により提唱された。