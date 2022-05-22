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福島県でM5.8の地震 津波の心配なし

福島県でM5.8の地震 津波の心配なし

22日12時24分ごろ、茨城県沖でマグニチュード5.8の地震が発生した。気象庁が発表した。 2022年5月22日, Sputnik 日本

2022-05-22T12:37+0900

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震源地は茨城県沖で、震源の深さは30キロだった。福島県いわき市で震度5弱の揺れが観測された。この地震による津波の心配はない。NHKによると、東京電力は福島第一原子力発電所と福島第二原子力発電所で異常がないか現在確認している。関連ニュース

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