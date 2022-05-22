https://jp.sputniknews.com/20220522/m58-11321188.html
福島県でM5.8の地震 津波の心配なし
福島県でM5.8の地震 津波の心配なし
22日12時24分ごろ、茨城県沖でマグニチュード5.8の地震が発生した。気象庁が発表した。 2022年5月22日, Sputnik 日本
2022-05-22T12:37+0900
2022-05-22T12:37+0900
2022-05-22T13:01+0900
地震
国内
事故
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/256/49/2564944_0:145:1301:876_1920x0_80_0_0_4aaf7523869379d836b6ff6c0103069d.jpg
震源地は茨城県沖で、震源の深さは30キロだった。福島県いわき市で震度5弱の揺れが観測された。この地震による津波の心配はない。NHKによると、東京電力は福島第一原子力発電所と福島第二原子力発電所で異常がないか現在確認している。関連ニュース
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/256/49/2564944_30:0:1223:895_1920x0_80_0_0_ae656cb1683d919a5b058eebb00e1bb4.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
地震, 国内, 事故
福島県でM5.8の地震 津波の心配なし
2022年5月22日, 12:37 (更新: 2022年5月22日, 13:01)
22日12時24分ごろ、茨城県沖でマグニチュード5.8の地震が発生した。気象庁が発表した。
NHKによると、東京電力は福島第一原子力発電所と福島第二原子力発電所で異常がないか現在確認している。