https://jp.sputniknews.com/20220523/11325703.html
イラン首都で身元不明の男らがイスラム革命防衛隊大佐を射殺
イラン首都で身元不明の男らがイスラム革命防衛隊大佐を射殺
イランの首都テヘランで22日、イスラム革命防衛隊のサイアド・ホダイ大佐が、身元不明の男2人に射殺された。国営イラン通信（IRNA）が伝えた。 2022年5月23日, Sputnik 日本
2022-05-23T07:54+0900
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国営イラン通信（IRNA）が伝えたところによると、ホダイ大佐はテヘラン中心部にある自宅前で5回撃たれた。襲撃した男らはオートバイに乗っており、現在逃走中。同通信によると、イスラム革命防衛隊は事件と「テロ行為」と主張した。関連ニュース
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イラン首都で身元不明の男らがイスラム革命防衛隊大佐を射殺
イランの首都テヘランで22日、イスラム革命防衛隊のサイアド・ホダイ大佐が、身元不明の男2人に射殺された。国営イラン通信（IRNA）が伝えた。
国営イラン通信（IRNA）が伝えたところによると
、ホダイ大佐はテヘラン中心部にある自宅前で5回撃たれた。襲撃した男らはオートバイに乗っており、現在逃走中。
同通信によると、イスラム革命防衛隊は事件と「テロ行為」と主張した。