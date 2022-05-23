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イラン首都で身元不明の男らがイスラム革命防衛隊大佐を射殺

イラン首都で身元不明の男らがイスラム革命防衛隊大佐を射殺

イランの首都テヘランで22日、イスラム革命防衛隊のサイアド・ホダイ大佐が、身元不明の男2人に射殺された。国営イラン通信（IRNA）が伝えた。 2022年5月23日, Sputnik 日本

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国営イラン通信（IRNA）が伝えたところによると、ホダイ大佐はテヘラン中心部にある自宅前で5回撃たれた。襲撃した男らはオートバイに乗っており、現在逃走中。同通信によると、イスラム革命防衛隊は事件と「テロ行為」と主張した。関連ニュース

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