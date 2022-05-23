https://jp.sputniknews.com/20220523/11327548.html
バイデン米大統領「日本防衛に全面関与」、日本の安保理「常任理事国」入り支持表明 日米首脳会談
バイデン米大統領「日本防衛に全面関与」、日本の安保理「常任理事国」入り支持表明 日米首脳会談
日本の岸田首相は23日午前、バイデン米大統領と東京・迎賓館で会談した。バイデン大統領は「日本の防衛への全面的な関与」を約束。米国の「核の傘」を含めた抑止力や対処力の強化で一致する見通し。ウクライナ情勢をめぐり、ロシアへの対応で緊密連携を図る。 2022年5月23日, Sputnik 日本
2022-05-23T14:49+0900
2022-05-23T14:49+0900
2022-05-23T14:52+0900
米国
日米関係
ジョー・バイデン
岸田文雄
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/17/11327518_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3b0feb780b053239fed8acd051228452.jpg
両首脳は、覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、東アジアにおける「力による一方的な現状変更の試みを許さない」との認識を共有した。また、日本の防衛力向上と同盟を深化させる方針も確認。ウクライナをめぐり、ロシアへの対応で緊密連携を図る。両首脳の対面による本格会談は初。ロシアのプーチン大統領による核の威嚇を踏まえ、日米が結束して、中国・ロシアの核や通常戦力の脅威に対抗する姿勢を示す形となった。両首脳は会談後の共同記者会見に臨み、岸田氏は、バイデン氏から「改革された国連安保理」において日本が常任理事国になることを支持するとの表明があったと明らかにした。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220523/11327012.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/17/11327518_138:0:2806:2001_1920x0_80_0_0_68b14036f63ae3e8cecd564e2cf557d5.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
米国, 日米関係, ジョー・バイデン, 岸田文雄
バイデン米大統領「日本防衛に全面関与」、日本の安保理「常任理事国」入り支持表明 日米首脳会談
2022年5月23日, 14:49 (更新: 2022年5月23日, 14:52)
日本の岸田首相は23日午前、バイデン米大統領と東京・迎賓館で会談した。バイデン大統領は「日本の防衛への全面的な関与」を約束。米国の「核の傘」を含めた抑止力や対処力の強化で一致する見通し。ウクライナ情勢をめぐり、ロシアへの対応で緊密連携を図る。
両首脳は、覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、東アジアにおける「力による一方的な現状変更の試みを許さない」との認識を共有した。
また、日本の防衛力向上と同盟を深化させる方針も確認。ウクライナをめぐり、ロシアへの対応で緊密連携を図る。
両首脳の対面による本格会談は初。ロシアのプーチン大統領による核の威嚇を踏まえ、日米が結束して、中国・ロシアの核や通常戦力の脅威に対抗する姿勢を示す形となった。
両首脳は会談後の共同記者会見
に臨み、岸田氏は、バイデン氏から「改革された国連安保理」において日本が常任理事国になることを支持するとの表明があったと明らかにした。