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日本、補正予算案を国会提出 物価高対策、2.7兆円
日本、補正予算案を国会提出 物価高対策、2.7兆円
政府は25日、物価高騰対策の一部に充てる2022年度補正予算案を国会に提出した。月内の成立を目指す。一般会計の歳出総額は2兆7009億円。財源は全て赤字国債の発行による借金で賄うため、財政健全化への道のりは遠のく。 2022年5月25日, Sputnik 日本
2022-05-25T18:03+0900
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ガソリンなど燃油価格抑制のための補助金は、6月から9月分としてタクシー事業者向けを含め1兆1739億円を計上した。原油価格が高止まりしており、石油元売り会社への補助金支給を通じて、燃油の小売価格を抑えたい考え。(c)KYODONEWS
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日本、補正予算案を国会提出 物価高対策、2.7兆円
2022年5月25日, 18:03 (更新: 2022年5月25日, 18:16)
政府は25日、物価高騰対策の一部に充てる2022年度補正予算案を国会に提出した。月内の成立を目指す。一般会計の歳出総額は2兆7009億円。財源は全て赤字国債の発行による借金で賄うため、財政健全化への道のりは遠のく。
ガソリンなど燃油価格抑制のための補助金は、6月から9月分としてタクシー事業者向けを含め1兆1739億円を計上した。原油価格が高止まりしており、石油元売り会社への補助金支給を通じて、燃油の小売価格を抑えたい考え。