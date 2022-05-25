日本
https://jp.sputniknews.com/20220525/11-11343921.html
メキシコで銃撃事件、11人死亡
メキシコで銃撃事件、11人死亡
メキシコ中部で現地時間23日午後10時（日本時間24日午前0時）ごろ、銃を持った男がホテルとバーを襲撃し、11人が死亡する事件があった。米情報サイト「ニューズウィーク」などが現地の報道をもとに報じている。 2022年5月25日, Sputnik 日本
2022-05-25T00:16+0900
2022-05-25T00:16+0900
2022-05-25T00:16+0900
メキシコ
災害・事故・事件
国際
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/19/11343896_0:77:800:527_1920x0_80_0_0_b03b82c668ab3b2f2d79da01c9cfebf0.jpg
報道によると、事件があったのはメキシコ中部のグアナファト州セラヤのホテルと2カ所のバー。目撃者の証言によると、フードを被った重武装の男が建物内で無差別に銃撃し、火炎瓶を投げ込んだという。関連ニュース
メキシコ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/19/11343896_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a84fd9f5b08e8c5515be80f14cb3200e.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
メキシコ, 災害・事故・事件, 国際
メキシコで銃撃事件、11人死亡
2022年5月25日, 00:16
© Wikipedia / Sakura kratita
事件のあったセラヤの街並み
© Wikipedia / Sakura kratita
メキシコ中部で現地時間23日午後10時（日本時間24日午前0時）ごろ、銃を持った男がホテルとバーを襲撃し、11人が死亡する事件があった。米情報サイト「ニューズウィーク」などが現地の報道をもとに報じている。
報道によると、
事件
があったのはメキシコ中部のグアナファト州セラヤのホテルと2カ所のバー。目撃者の証言によると、フードを被った重武装の男が建物内で無差別に銃撃し、火炎瓶を投げ込んだという。
関連ニュース
知床観光船事故 吊られた状態の船体が海底に落下
フィリピン 旅客船で火災、7人死亡
メキシコ
災害・事故・事件
国際
日本
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
Twitter
YouTube
Line
プロジェクトについて
コンテンツの使用規則
ご意見、ご感想など
コメント・ガイド
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
チャットへのアクセスは
ルール違反でブロックされる ：を通じて貴方は再び参加することができます
∞
. 貴方がブロックに同意しない場合、
返信用フォーム
をご利用ください
討議は終了しました。投書公開後24時間はディスカッションに参加できます
コメント投稿には、
ログイン
または
新規登録
が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала