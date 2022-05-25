日本
https://jp.sputniknews.com/20220525/11-11343921.html
メキシコで銃撃事件、11人死亡
メキシコで銃撃事件、11人死亡
メキシコ中部で現地時間23日午後10時（日本時間24日午前0時）ごろ、銃を持った男がホテルとバーを襲撃し、11人が死亡する事件があった。米情報サイト「ニューズウィーク」などが現地の報道をもとに報じている。 2022年5月25日, Sputnik 日本
2022-05-25T00:16+0900
2022-05-25T00:16+0900
メキシコ
災害・事故・事件
国際
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/19/11343896_0:77:800:527_1920x0_80_0_0_b03b82c668ab3b2f2d79da01c9cfebf0.jpg
報道によると、事件があったのはメキシコ中部のグアナファト州セラヤのホテルと2カ所のバー。目撃者の証言によると、フードを被った重武装の男が建物内で無差別に銃撃し、火炎瓶を投げ込んだという。関連ニュース
メキシコ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/19/11343896_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a84fd9f5b08e8c5515be80f14cb3200e.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
メキシコ, 災害・事故・事件, 国際

メキシコで銃撃事件、11人死亡

2022年5月25日, 00:16
© Wikipedia / Sakura kratita事件のあったセラヤの街並み
事件のあったセラヤの街並み - Sputnik 日本, 1920, 25.05.2022
© Wikipedia / Sakura kratita
メキシコ中部で現地時間23日午後10時（日本時間24日午前0時）ごろ、銃を持った男がホテルとバーを襲撃し、11人が死亡する事件があった。米情報サイト「ニューズウィーク」などが現地の報道をもとに報じている。
報道によると、事件があったのはメキシコ中部のグアナファト州セラヤのホテルと2カ所のバー。目撃者の証言によると、フードを被った重武装の男が建物内で無差別に銃撃し、火炎瓶を投げ込んだという。
関連ニュース
知床観光船事故　吊られた状態の船体が海底に落下
フィリピン　旅客船で火災、7人死亡
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала