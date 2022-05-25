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北朝鮮から弾道ミサイルの可能性あるものが発射
北朝鮮から弾道ミサイルの可能性あるものが発射
日本政府は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。NHKが報じた。 2022年5月25日, Sputnik 日本
2022-05-25T06:25+0900
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防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと日本時間の午前6時4分に発表した。防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めている。韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮が東に向けて弾道ミサイルを発射したと先ほど、発表した。韓国軍は、米軍とともに詳しい情報の収集や分析を急いでいる。関連ニュース
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北朝鮮から弾道ミサイルの可能性あるものが発射

2022年5月25日, 06:25
© AP Photo / Ahn Young-joon北朝鮮のロケット実験（アーカイブ写真）
北朝鮮のロケット実験（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
日本政府は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。NHKが報じた。
防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと日本時間の午前6時4分に発表した。防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めている。
韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮が東に向けて弾道ミサイルを発射したと先ほど、発表した。韓国軍は、米軍とともに詳しい情報の収集や分析を急いでいる。
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