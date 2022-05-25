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福島県二本松市で激しい突風 被害相次ぐ
福島県二本松市で激しい突風 被害相次ぐ
25日、福島県二本松市で激しい突風が発生し、被害が相次いだ。共同通信によると、突風により車が横転したり、屋根瓦が飛ぶなどの被害が報告されている。 2022年5月25日, Sputnik 日本
2022-05-25T21:45+0900
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二本松市や地元の消防によると、突風が発生したのは25日の夕方頃で、住民から相次いで通報が寄せられた。目撃者によると、大雨と強風による轟音が響き、所有する自動車の窓ガラスが割れ、助手席のドアが開かなくなったという。他にも、屋根瓦が吹き飛ばされるなどの被害が発生している。警察によると、これまでのところ怪我人などは確認されていない。関連ニュース
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福島県二本松市で激しい突風 被害相次ぐ
2022年5月25日, 21:45 (更新: 2022年5月25日, 22:32)
25日、福島県二本松市で激しい突風が発生し、被害が相次いだ。共同通信によると、突風により車が横転したり、屋根瓦が飛ぶなどの被害が報告されている。
二本松市や地元の消防によると、突風が発生したのは25日の夕方頃で、住民から相次いで通報が寄せられた。目撃者によると、大雨と強風による轟音が響き、所有する自動車の窓ガラスが割れ、助手席のドアが開かなくなったという。他にも、屋根瓦が吹き飛ばされるなどの被害が発生している。
警察によると、これまでのところ怪我人などは確認されていない。