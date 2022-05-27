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ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220527/11363241.html
マリウポリ港水域の機雷危険性除去＝露国防省
マリウポリ港水域の機雷危険性除去＝露国防省
ロシア海軍の専門部隊が、ドンバスの要衝マリウポリ市の港の機雷の危険性を排除した。露防衛省のミンジンツェフ上級大将が発表した。 2022年5月27日, Sputnik 日本
2022-05-27T01:34+0900
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ミンジンツェフ上級大将は、「現在、港湾内は安全であり民間船舶も安全に使える状態だ」と語り、近くマリウポリ港で積み荷の発送や受け入れを始めるとしている。関連ニュース
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マリウポリ港水域の機雷危険性除去＝露国防省
2022年5月27日, 01:34
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ロシア海軍の専門部隊が、ドンバスの要衝マリウポリ市の港の機雷の危険性を排除した。露防衛省のミンジンツェフ上級大将が発表した。
ミンジンツェフ上級大将は、「現在、港湾内は安全であり民間船舶も安全に使える状態だ」と語り、近くマリウポリ港で積み荷の発送や受け入れを始めるとしている。
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