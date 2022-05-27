https://jp.sputniknews.com/20220527/11363241.html

マリウポリ港水域の機雷危険性除去＝露国防省

マリウポリ港水域の機雷危険性除去＝露国防省

ロシア海軍の専門部隊が、ドンバスの要衝マリウポリ市の港の機雷の危険性を排除した。露防衛省のミンジンツェフ上級大将が発表した。 2022年5月27日, Sputnik 日本

2022-05-27T01:34+0900

2022-05-27T01:34+0900

2022-05-27T01:34+0900

ウクライナをめぐる情勢

ロシア軍

ロシア国防省

軍事

国際

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/10620994_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_0cdcb3610535a8dad23d75444874da05.jpg

ミンジンツェフ上級大将は、「現在、港湾内は安全であり民間船舶も安全に使える状態だ」と語り、近くマリウポリ港で積み荷の発送や受け入れを始めるとしている。関連ニュース

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ロシア軍, ロシア国防省, 軍事, 国際