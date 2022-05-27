露中の共同軍事演習は地域の安全保障強化が目的＝露外相

これはこの地域における安全保障強化を目的とした、我々の協力関係の継続である。この協力は定期的な軍事活動を補完するものである。それはつまり、対テロの標的を対象とした訓練、トレーニング、上海協力機構の枠組みにおける共通の境界の安全保障を強化するものである。