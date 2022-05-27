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露中の共同軍事演習は地域の安全保障強化が目的＝露外相
露中の共同軍事演習は地域の安全保障強化が目的＝露外相
ロシアと中国が共同で行った軍事演習は地域における安全保障の強化を目的としている。ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相が表明した。 2022年5月27日, Sputnik 日本
2022-05-27T10:18+0900
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ラブロフ外相はRTアラビックのインタビューに対し、次のように発言した。先に中国とロシアの爆撃機は日本海、及び東シナ海上空で軍事パトロールを実行していた。関連ニュース
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露中の共同軍事演習は地域の安全保障強化が目的＝露外相
ロシアと中国が共同で行った軍事演習は地域における安全保障の強化を目的としている。ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相が表明した。
ラブロフ外相はRTアラビックのインタビューに対し、次のように発言した。
これはこの地域における安全保障強化を目的とした、我々の協力関係の継続である。この協力は定期的な軍事活動を補完するものである。それはつまり、対テロの標的を対象とした訓練、トレーニング、上海協力機構の枠組みにおける共通の境界の安全保障を強化するものである。
先に中国とロシアの爆撃機は日本海、及び東シナ海上空で軍事パトロールを実行していた。