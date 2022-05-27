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太平洋で日米合同軍事演習が実施 空母「ロナルドレーガン」も参加
太平洋で日米合同軍事演習が実施 空母「ロナルドレーガン」も参加
日本の海上自衛隊が米海軍との合同軍事演習を太平洋で実施した。演習には、神奈川県横須賀基地を母港とする空母「ロナルド・レーガン」も参加した。27日、海上自衛隊が発表した。 2022年5月27日, Sputnik 日本
2022-05-27T17:26+0900
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20日、米原子力空母ロナルド・レーガンが横須賀基地を出港し、周辺海域のパトロールを行った。発表によれば、5月24〜26日に行われた演習では、特に敵潜水艦への対抗措置の確認が行われた。以前、ロシアは日米の海上合同演習を自国の安全保障に対する脅威と見なし、両国の海上軍事演習の規模が拡大した場合、ロシアは自国防衛の強化のため対抗措置を講じると表明している。関連ニュース
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太平洋で日米合同軍事演習が実施 空母「ロナルドレーガン」も参加
2022年5月27日, 17:26 (更新: 2022年5月27日, 17:28)
日本の海上自衛隊が米海軍との合同軍事演習を太平洋で実施した。演習には、神奈川県横須賀基地を母港とする空母「ロナルド・レーガン」も参加した。27日、海上自衛隊が発表した。
20日、米原子力空母ロナルド・レーガン
が横須賀基地を出港し、周辺海域のパトロールを行った。
発表
によれば、5月24〜26日に行われた演習では、特に敵潜水艦への対抗措置の確認が行われた。
以前、ロシアは日米の海上合同演習を自国の安全保障に対する脅威と見なし、両国の海上軍事演習の規模が拡大した場合、ロシアは自国防衛の強化のため対抗措置を講じる
と表明している。