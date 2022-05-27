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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220527/30-11372964.html
日本政府、ウクライナに人道援助として物資30トンを提供
日本政府、ウクライナに人道援助として物資30トンを提供
日本政府はウクライナ当局に約30トンの人道援助物資を発送する予定で、この物資として救助活動に必要な物品と機器が用意される。日本の総務省がサイトで発表した。 2022年5月27日, Sputnik 日本
2022-05-27T20:53+0900
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金子恭之総務相は、「ウクライナの内務大臣からの要請を受け、総務省では消防救助関連資機材や通信機器を国内の消防本部や民間団体、企業からの協力を得て確保し、ウクライナ政府へ提供することとしました」と表明した。特に日本政府はウクライナ向けに消防士用防火衣や通信機器、衛星携帯電話、熱画像装置, ストレッチャーなどの提供を予定している。物資は月末までにポーランドに送られ、その後ウクライナ当局に転送されることになる。5月16日、 ウクライナと日本の政府は、ウクライナ側に特別な条件で約130億円の融資を提供するという合意に署名した。
https://jp.sputniknews.com/20220526/11356097.html
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ウクライナ, 人道支援, 社会

日本政府、ウクライナに人道援助として物資30トンを提供

2022年5月27日, 20:53
© AP Photo / Efrem Lukatskyウクライナ
ウクライナ - Sputnik 日本, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
日本政府はウクライナ当局に約30トンの人道援助物資を発送する予定で、この物資として救助活動に必要な物品と機器が用意される。日本の総務省がサイトで発表した。
金子恭之総務相は、「ウクライナの内務大臣からの要請を受け、総務省では消防救助関連資機材や通信機器を国内の消防本部や民間団体、企業からの協力を得て確保し、ウクライナ政府へ提供することとしました」と表明した。
特に日本政府はウクライナ向けに消防士用防火衣や通信機器、衛星携帯電話、熱画像装置, ストレッチャーなどの提供を予定している。
英、ウクライナへの軍事支援を続ける　「アクセルペダルから足を離すことができない」＝英外相 - Sputnik 日本, 1920, 26.05.2022
ウクライナをめぐる情勢
英、ウクライナへの軍事支援を続ける　「アクセルペダルから足を離すことができない」＝英外相
昨日, 14:45
物資は月末までにポーランドに送られ、その後ウクライナ当局に転送されることになる。
5月16日、 ウクライナと日本の政府は、ウクライナ側に特別な条件で約130億円の融資を提供するという合意に署名した。
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