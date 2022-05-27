https://jp.sputniknews.com/20220527/30-11372964.html

日本政府、ウクライナに人道援助として物資30トンを提供

日本政府、ウクライナに人道援助として物資30トンを提供

日本政府はウクライナ当局に約30トンの人道援助物資を発送する予定で、この物資として救助活動に必要な物品と機器が用意される。日本の総務省がサイトで発表した。 2022年5月27日, Sputnik 日本

2022-05-27T20:53+0900

2022-05-27T20:53+0900

2022-05-27T20:53+0900

ウクライナをめぐる情勢

ウクライナ

人道支援

社会

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/02/1b/10267033_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_d6292fa6a6a9ba3c1e8de2340256b1e6.jpg

金子恭之総務相は、「ウクライナの内務大臣からの要請を受け、総務省では消防救助関連資機材や通信機器を国内の消防本部や民間団体、企業からの協力を得て確保し、ウクライナ政府へ提供することとしました」と表明した。特に日本政府はウクライナ向けに消防士用防火衣や通信機器、衛星携帯電話、熱画像装置, ストレッチャーなどの提供を予定している。物資は月末までにポーランドに送られ、その後ウクライナ当局に転送されることになる。5月16日、 ウクライナと日本の政府は、ウクライナ側に特別な条件で約130億円の融資を提供するという合意に署名した。

https://jp.sputniknews.com/20220526/11356097.html

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ウクライナ, 人道支援, 社会