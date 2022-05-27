https://jp.sputniknews.com/20220527/ipef-11368968.html

フィジーがIPEFに参加

フィジーがIPEFに参加

米ホワイトハウスは26日、南太平洋のフィジーが米主導の新経済圏構想「インド太平洋経済枠組み（IPEF）」に参加すると発表した。 2022年5月27日, Sputnik 日本

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米国のサリバン大統領安全保障補佐官は声明で、フィジーの参加を歓迎すると表明し、フィジーはIPEFの14か国目の参加国、また太平洋島しょ国で初めての参加国になると指摘した。サリバン氏はまた、フィジーは特に気候変動対策の取り組みにおいて、IPEFに「死活にかかわるほど重要な価値」を付与すると指摘した。フィジーやその他の太平洋地域の国々は、気温の上昇や海面の上昇による深刻な脅威に直面している。米国のバイデン大統領は23日、訪問先の日本でIPEFの発足を正式に宣言した。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220523/ipef-11330894.html

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