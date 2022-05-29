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ビル・ゲイツ氏 今後20年間にパンデミックが再び起こる確率は50％

ビル・ゲイツ氏 今後20年間にパンデミックが再び起こる確率は50％

今後20年間において、パンデミックが再び起こる可能性は50％。マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が、スペインメディア「Diario」でこのように語っている。 2022年5月29日, Sputnik 日本

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ビル・ゲイツ

健康

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ゲイツ氏は、「今後20年以内に、再びパンデミックが起こる確率は50％だ」と語っている。4月、全世界の新型コロナウイルスの累計感染者数が5億人を突破した。ベルギー、英国、ドイツ、スペイン、イタリア、カナダ、ポルトガル、米国、フランス、スイス、スウェーデン.一方、サル痘の感染例はオーストラリアやベルギー、英国、ドイツ、スペイン、イタリア、カナダ、ポルトガル、米国、フランス、スイス、スウェーデンで確認されている。関連ニュース

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