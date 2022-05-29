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ビル・ゲイツ氏　今後20年間にパンデミックが再び起こる確率は50％
ビル・ゲイツ氏　今後20年間にパンデミックが再び起こる確率は50％
今後20年間において、パンデミックが再び起こる可能性は50％。マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が、スペインメディア「Diario」でこのように語っている。 2022年5月29日, Sputnik 日本
2022-05-29T20:11+0900
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ゲイツ氏は、「今後20年以内に、再びパンデミックが起こる確率は50％だ」と語っている。4月、全世界の新型コロナウイルスの累計感染者数が5億人を突破した。ベルギー、英国、ドイツ、スペイン、イタリア、カナダ、ポルトガル、米国、フランス、スイス、スウェーデン.一方、サル痘の感染例はオーストラリアやベルギー、英国、ドイツ、スペイン、イタリア、カナダ、ポルトガル、米国、フランス、スイス、スウェーデンで確認されている。関連ニュース
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ビル・ゲイツ氏　今後20年間にパンデミックが再び起こる確率は50％

2022年5月29日, 20:11
© AP Photo / Nati Harnikビル・ゲイツ氏
ビル・ゲイツ氏 - Sputnik 日本, 1920, 29.05.2022
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今後20年間において、パンデミックが再び起こる可能性は50％。マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が、スペインメディア「Diario」でこのように語っている。
ゲイツ氏は、「今後20年以内に、再びパンデミックが起こる確率は50％だ」と語っている。
4月、全世界の新型コロナウイルスの累計感染者数が5億人を突破した。
ベルギー、英国、ドイツ、スペイン、イタリア、カナダ、ポルトガル、米国、フランス、スイス、スウェーデン.
一方、サル痘の感染例はオーストラリアやベルギー、英国、ドイツ、スペイン、イタリア、カナダ、ポルトガル、米国、フランス、スイス、スウェーデンで確認されている。
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