https://jp.sputniknews.com/20220530/11391369.html
日本の陸上自衛隊 実弾演習を実施
日本の陸上自衛隊 実弾演習を実施
日本の陸上自衛隊は28日、静岡県御殿場市にある東富士演習場で国内最大の実弾演習「富士総合火力演習」を実施した。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、一般公開は今年も中止され、演習の様子はYouTubeの公式チャンネルで配信された。 2022年5月30日, Sputnik 日本
2022-05-30T18:09+0900
2022-05-30T18:09+0900
2022-05-30T18:09+0900
マルチメディア
写真
軍事演習
自衛隊
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/11391394_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b494b7d5f69cb41b6b2a4468845ca894.jpg
今回の演習には、隊員約3300人と軍用車両36台が参加。島しょが侵攻を受けたことを想定し、 即応機動部隊を展開する様子が公開された。また、海上自衛隊・航空自衛隊と連携した情報活動や、統合火力誘導を含めた火力戦闘も行った。演習は同日夜も実施され、1日で使用された弾薬は約57トン（約10億6000万円相当）に上った。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/11391394_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b0f1e8798428ae14943c1161995b5ba7.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, マルチメディア, 写真, 軍事演習, 自衛隊
日本の陸上自衛隊 実弾演習を実施
日本の陸上自衛隊は28日、静岡県御殿場市にある東富士演習場で国内最大の実弾演習「富士総合火力演習」を実施した。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、一般公開は今年も中止され、演習の様子はYouTubeの公式チャンネルで配信された。
今回の演習には、隊員約3300人と軍用車両36台が参加。島しょが侵攻を受けたことを想定し、 即応機動部隊を展開する様子が公開された。また、海上自衛隊・航空自衛隊と連携した情報活動や、統合火力誘導を含めた火力戦闘も行った。
演習は同日夜も実施され、1日で使用された弾薬は約57トン（約10億6000万円相当）に上った。
© AFP 2022 / Tomohiro Ohsumi/POOL
CH-47J「チヌーク」大型輸送ヘリコプターから降りる陸上自衛隊の隊員（静岡・東富士演習場、28日）
CH-47J「チヌーク」大型輸送ヘリコプターから降りる陸上自衛隊の隊員（静岡・東富士演習場、28日）
© AFP 2022 / Tomohiro Ohsumi/POOL
実弾演習「富士総合火力演習」に参加する陸上自衛隊の隊員（静岡・東富士演習場、28日）
実弾演習「富士総合火力演習」に参加する陸上自衛隊の隊員（静岡・東富士演習場、28日）
© AFP 2022 / Tomohiro Ohsumi/POOL
実弾演習「富士総合火力演習」の様子（静岡・東富士演習場、28日）
実弾演習「富士総合火力演習」の様子（静岡・東富士演習場、28日）
© AFP 2022 / Tomohiro Ohsumi/POOL
砲弾を発射する陸上自衛隊の10式戦車（静岡・東富士演習場、28日）
砲弾を発射する陸上自衛隊の10式戦車（静岡・東富士演習場、28日）
© AFP 2022 / Tomohiro Ohsumi/POOL
実弾演習「富士総合火力演習」に参加する陸上自衛隊の隊員（静岡・東富士演習場、28日）
実弾演習「富士総合火力演習」に参加する陸上自衛隊の隊員（静岡・東富士演習場、28日）
© AFP 2022 / Tomohiro Ohsumi/POOL
16式機動戦闘車に乗る陸上自衛隊の隊員（静岡・東富士演習場、28日）
16式機動戦闘車に乗る陸上自衛隊の隊員（静岡・東富士演習場、28日）
© AFP 2022 / Tomohiro Ohsumi/POOL
砲弾を発射する陸上自衛隊の戦闘車（静岡・東富士演習場、28日）
砲弾を発射する陸上自衛隊の戦闘車（静岡・東富士演習場、28日）
© AFP 2022 / Tomohiro Ohsumi/POOL
12式地対艦誘導弾（12SSM）の前を走る陸上自衛隊の隊員（静岡・東富士演習場、28日）
12式地対艦誘導弾（12SSM）の前を走る陸上自衛隊の隊員（静岡・東富士演習場、28日）
© AFP 2022 / Tomohiro Ohsumi/POOL
実弾演習「富士総合火力演習」に参加するF-2戦闘機（静岡・東富士演習場、28日）
実弾演習「富士総合火力演習」に参加するF-2戦闘機（静岡・東富士演習場、28日）
© AFP 2022 / Tomohiro Ohsumi/POOL
実弾演習「富士総合火力演習」に参加する陸上自衛隊の隊員（静岡・東富士演習場、28日）
実弾演習「富士総合火力演習」に参加する陸上自衛隊の隊員（静岡・東富士演習場、28日）